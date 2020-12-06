إبراهيم الشيخ لـ(السوداني): تشكيل لجنة رباعية لحل أزمة مجلس شركاء الفترة الانتقالية

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قال الناطق باسم المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ في تصريح لـ(السوداني)، إنّ قِوى الحُرية والتغيير اتّفقت مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، على تشكيل لجنة رباعية من أطراف العملية السلمية، الحُرية والتغيير، مجلس الوزراء، المكون العسكري لإدارة حوار بنّاء حول كل ما يتعلق بمجلس الشركاء من اختصاصات ومهام ولائحة ضابطة لأعماله.

وأضاف: بعدها تجتمع كل الأطراف الأربعة كاملةً لإجازة مُخرجات لجنة الأربعة بعد اعتمادها من كلياتها الأربع.

وأوضح: ومن ثم يُمكن للمجلس أن ينطلق في دائرة اختصاصه المُحددة باللائحة المُجازة.

وقال الشيخ في حديثه لـ(السوداني): دائماً هناك حلٌّ لكل أزمة ومعضلة، بالأمس اجتمعنا كمجلس مركزي وقلنا هناك ضرورة للمُعالجة.