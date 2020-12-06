ابنة الفقيد (عبد الله البشير): والدي اتصل لائماً الفريق ياسر العطا

الخرطوم: السوداني

كشفت مروة عبد الله البشير، عن اتصال والدها بزميله قائد السلاح الطبي الفريق طبيب عبد الله العطا، بحكم علاقته به، لائماً له ابن عمه الفريق ياسر العطا رئيس لجنة إزالة التمكين، على قرارهم التعسفي بنزع منزله.

وكتبت (مروة) على صفحتها، بأن الفريق ياسر العطا وصله خطاب يوم الاتنين يوضِّح حالة والدي المرضية، وضرورة بدء علاجه بأسرع وقت ممكن، ما كان من ياسر العطا ولجنة إزالة التمكين الا الاعلان عن نزع بيتنا يوم الخميس، بعد ثلاتة أيام بالضبط من الوقوف على حالته، مضيفة: (نزعو بيتنا الظلَّ ابوي من 2005 يبني فيه طوبة طوبة وكل فترة يزيدو شوية).

وقالت (مروة) أن والدها الفقيد، اتصل عبر هاتف شقيقي المرافق له، بالدكتور عبدالله العطا قائد السلاح الطبي حالياً و كان زميلا لوالدي لعدة سنوات بالسلاح الطبي، معاتباً ( يا عبدالله معقول ملفي الصحي يصل ياسر العطا الاتنين يقوم ينزع بيتي وبيت اولادي الخميس ده كلام شنو!!).

وتابعت: ما كان منهم الا ان يجعلوا من اتصال والدي جريمة كيف يدخل له هاتف، وأصدروا تعليمات صارمة للحراسة بعدم إدخال هاتف له، وشددوا المراقبة عليه في أحلك ظروف مرضه.