بصوته.. عبد الكريم الكابلي: الذين روجوا شائعة وفاتي (يحبونني موت)

فرجينيا: السوداني

طمأن الفنان السوداني الكبير الأستاذ الدكتور عبد الكريم الكابلي، جميع محبيه وأصدقائه على صحته من ولاية ميشيغان الامريكية، في إتصال أجراه معه الإعلامي المخضرم د. عمر الجزلي، عقب الشائعات التي راجت بشأن وفاته.

وكانت (السوداني) قد أجرت اتصالا مع د. الجزلي، للاطمئنان على صحة الأستاذ الكابلي، حيث اكد على سلامته، ووعد بان يسمع السودانيين صوته عبر (السوداني).

وقال الكابلي: “اعتذر لجميع الذين تأثروا بهذه الشائعة إنابة عن المصدر. وهي ليست المرة الأولى … قتلوني ثلاث مرات.

مضيفاً: “كنت أقول للذين يتصلون بي متأثرين وبعضهم كان يبكي، اقول لهم لاتجزعوا ولا تبكوا، الذين اصدروا هذه الشائعة هم الذين يحبونني، أليس في كلامنا المتداول (بنحبك موت؟) فهؤلاء يحبونني موت”.

وترحم الكابلي على الفقيد الأستاذ حمد الريح، قائلا: “كان من أعز الأحباب وهو من الفنانيين المتميزين، شأني شأن الأكثرية الذين تأثروا برحيله”، داعياً له بالمغفرة والرحمة.