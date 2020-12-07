مارادونا ينفق عشرات الملايين على الفقراء

السوداني: وكالات

تتكشف تفاصيل جديدة يوما بعد يوما حول حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، فبعد الحديث عن احتمال وجود إهمال طبي تسبب بوفاته، كشفت تقارير معلومات مالية مهمة خاصة بالراحل.

وكشف خورخي ريال، مقدم برنامج “إنتروسوس” الذين يذاع على قناة “أميركا تي في” التلفزيونية، أن مارادونا كان ينفق شهريا ملايين من العملة الأرجنتينية “البيزو”، لدعم عدد كبير من العائلات ماديا.

وأوضح ريال: “لا تبدو أن نفقات مارادونا كانت ضخمة إذا ما تحدثنا عن شخص بحجم الأسطورة، لكن هل تعلم قيمة مبلغ الـ10 مليون؟ هذا هو الإنفاق الثابت لدييغو، تقريبا في الشهر”.

وأضاف: “هذا ما يخرج من حساب مارادونا البنكي شهريا، هو قالها لنفسه مرات عديدة: أنا أطعم الأسر الفقيرة، وأقدم لهم الطعام والشراب”.

وتشير تقديرات موقع “سيليبريتي نيت ورث”، إلى حصول مارادونا على عشرات الملايين من الدولارات بفضل عقود رعاية لعلامات تجارية عديدة.

ورغم ذلك، قال الموقع إن مارادونا لم يكن يمتلك سوى نصف مليون دولار تقريبا وقت وفاته.

ولفت الموقع إلى أن مارادونا قد ترك أصولا أخرى تشمل سيارات فاخرة، إلى جانب حقوق ملكية لصوره، واسمه كعلامة تجارية.

وكانت الدعاوى القضائية المتعلقة بأصول مارادونا قد بدأت قبل وفاته، ففي سنة 2015، بدأ إجراءات قانونية ضد زوجته السابقة، كلوديا فيلافيني، بتهمة الاحتيال والاختلاس لـ 458 قطعة تتعلق بمسيرته المهنية، منها قمصان وتذكارات.