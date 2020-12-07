النائب العام: بلاغات في مواجهة متورطين في حصائل صادر القطن

الخرطوم : السوداني

تسلم النائب العام، تاج السر على الحبر التقرير النهائي للجنة التحقيق والتحري في حصائل صادر القطن المصدر من قبل شركة السودان للاقطان .

وأشار التقرير إلى تورط نافذين من رموز النظام السابق في المخالفات العديدة التي توصلت اليها اللجنة.

وأكد الحبر أن النيابة العامة ستباشر استكمال إجراءات التحري وتوجيه التهم للأشخاص الذين وجدت بينة مبدئية في مواجهتهم وأنه سيتم التعامل مع التقرير وفق التوصيات الصادرة فيه.

وجاء تقرير اللجنة في 101 صفحة، واطلعت اللجنة على 69 مستنداً مهماً واستندت على 18 مرجعاً قانونياً ولائحياً، وطبقاً لـ(وكالة السودان للأنباء) فقد استجوبت اللجنة عددا كبيرا من الشهود والموظفين الحكوميين، وتضمن التقرير كافة المسائل المصرفية والفنية والجنائية .