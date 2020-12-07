(279) إصابة جديدة بـ(كورونا) في البلاد

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة، عن إصابة (279) جديدة بفيروس (كورونا)، و(6) وفيات، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد إلى(19747)، فيما تعافى (11184)، وتوفي(1301).

وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة في تقريرها الصادر يوم السبت، إن ولاية الخرطوم سجّلت (25)، الجزيرة (11)، سنار (2)، نهر النيل (5)، كسلا (1)، القضارف (1)، شمال كردفان (1) وغرب كردفان (3). وجرت الفحوصات في (12) معملاً بحسب التعميم الصادر اليوم الاثنين.

وشدّدت وزارة الصحة على ضرورة اتّباع الطرق الوقائية، والتبليغ الفوري في حالة الاشتباه.