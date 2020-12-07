لجنة المفصولين بالجيش : النظام السابق فصل (تعسفياً) 165 ألف عسكري

الخرطوم : وجدان طلحة

قال المتحدث باسم لجنة المفصولين تعسفيا بالقوات المسلحة، مقدم معاش اسامة سكران، لـ(السوداني) إن عدد المفصولين خلال عهد النظام السابق بلغ (165) الفاً، منهم (16) الف ضباط و(150) ضباط صف، مؤكداً أنهم لم يحملوا السلاح ولم يعادوا الجيش والشعب،مشيرا إلى انهم ينتظرون ردا من القائد العام للقوات المسلحة في السابع عشر من الشهر الجاري حول الرد على مطالبهم.

ورفض سكران قرارات اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن المفصولين، وقال انها تعمل بقانون عام 2007م، وعده سكران قانوناً ظالماً ويجمع بين قانون الصالح العام وسياسة التمكين لافراد القوات النظامية المنتمين للنظام السابق .