لاجئو دارفور: لم يحن أوان عودتنا من المعسكرات

الخرطوم : السوداني

أكد عدد من قيادات وممثلي اللاجئين السودانيين بدولة تشاد، أن أوان عودتهم من المعسكرات إلى الداخل لم يأت بعد نسبة لاستحقاقات اللاجئ والتي تتمثل في التعويض الفردي والجماعي وتأهيل القرى التي دمرت بسبب أحداث دارفور .

واستمعت معتمدية اللاجئين ضمن جولة لها لأوضاع النازحين السودانيين بالمعسكرات التشادية .

ونقلت (وكالة السودان للانباء) عن المفوض مدير المفوضية السامية للاجئين بولايات دارفور مستر نيكولاس تأكيده أن هنالك إجراءات ستتم في العودة الاختيارية من حيث مبالغ تدفع للاجئ قبل السفر وبعد وصوله إلى السودان. وقال نيكولاس إن الزيارة جاءت للوقوف على مدى استعداد اللاجئين للعودة الاختيارية وفق الإجراءات الدولية .