(45) وحدة عسكرية تشارك في مهرجان الرماية بكردفان

الخرطوم : السوداني

تواصلت بدروة جبل كردفان فعالية مهرجان الرماية الدوري بمشاركة 45 وحدة عسكرية من تشكيلات القوات المسلحة .

وتستضيف قيادة الفرقة الخامسة مشاه “الهجانة” بولاية شمال كردفان الفعالية .

وقال قائد الفرقة الخامسة مشاة اللواء الركن فيصل محمد الحسن صالح إن الفرقة قامت بالترتيبات المبكرة لهذا المهرجان الذي يعد من الموروثات العسكرية للقوات المسلحة.

وقال اللواء فيصل- بحسب وكالة السودان للانباء- إن زيارة رئيس أركان الجيش لقيادة الفرقة مثلت دافعاً قوياً لتحقيق العديد من الاهداف .

في السياق قال مدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة، اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، إن قيام المهرجان يسهم كثيرا في إحداث التعارف بين تشكيلات القوات المسلحة وتزامن مع توقيع اتفاقية السلام كما أشاد بجهود الفرقة الخامسة مشاة باستضافة المهرجان هذا العام.