وفرة في السيولة بالصرافات الآلية بالخرطوم

الخرطوم : بشير محمدعلي

افاد بعض موظفي المصارف بوسط الخرطوم (السوداني)باستمرار تغذية الصرافات الآلية بصورة يومية دون انقطاع.

وقال موظف ببنك الخرطوم لـ( السوداني) إن السيولة بالبنوك والصرافات الآلية متوفرة حيث يتم صرف أي مبلغ يطلبه العميل من داخل البنك أما الصراف الآلي فلا يزال سقف السحب قاصرا على مبلغ (2) ألف جنيه.

وتابع قائلآ موقف السيولة بالبنوك مطمئن بدليل انتهاء الصفوف التي شهدتها الصرافات الآلية فيما مضى، كاشفا عن التغذية اليومية للصرافات وفروع البنوك بمبالغ كبيرة ، وأوضح بأن السحب من داخل البنك يتم بالاشتراطات الصحية لمجابهة الموجة الثانية لكورونا وبتسجيل عدد معين لاجراء العمليات المصرفية وايضا الزام موظفي البنك بالاشتراطات الصحية والزام الحرس للعملاء بارتداء الكمامات قبل الدخول.