استمرار أزمة الخبز وزيادة في المدخلات

الخرطوم : عبير جعفر

شكا بعض أصحاب المخابز من زيادات كبيرة طرات على الخميرة ٫ والزيوت ٫ واستمرار نقص حصص الدقيق مما ينذر باغلاق كافة المخابز بالعاصمة عن العمل.

وقال صاحب مخبز بشرق النيل دفع الله محمد لـ( السوداني) إن هنالك زيادة كبيرة في الخميرة وبلغ سعر الكرتونة ( 7٫200) جنيه وسعر زيت عباد الشمس (6٫5)الف جنيه ٫ مشيرا الى ان هناك زيادات في الدقيق بزيادة (30) جنيها للجوال ليصبح (630) جنيها لدقيق سين بدلا عن(600) جنيه عدا تكلفة ” العتالة”٫ لافتا الى ان (90%) من المخابز تعمل في الفترة الصباحية .

وأضاف صاحب مخبز ببحري أحمد علي بان هنالك مخابز اغلقت لدخولها لخسائر بسبب ارتفاع تكلفة صناعته ورداءة الدقيق ٫ واوضح بانهم يعانون من ارتفاع سعر الخميرة وأصبح التجار يحتكرون تجارتها ٫ مضيفا بان وضع المخابز سيئ ٫ وقال انهم يعملون بالخسارة من اجل المواطن

واشار صاحب مخبز بالخرطوم ابراهيم علي لاستمرار أزمة الخبز والصفوف وشح الدقيق ٫ مبينا ان حصته اليومية (10) جوالات اضافه الى وجود زيادات في الزيوت ودقيق سين بواقع (30) جنيها على الجوال وتوقعات بزيادات اخرى ٫ مناشد الحكومة بالتدخل العاجل والنظر في سعر الخميرة خاصة .