بعد استضافة سفير أجنبي اصيب بـ”كورونا” تكثيف الاحترزات الوقائية بقناة النيل الازرق

الخرطوم : سعيد عباس

كثفت قناة النيل الازرق من الاحترازات الوقائية والصحية بالقناة وذلك بعد إستضافة احد سفراء الدول الاجنبية بالخرطوم الذي تأكدت إصابته بفايروس كورونا بعد 48 ساعة فقط بعد إستضافته في احد برامج القناة مما ادى ذلك الى ان تقوم إدراة القناة بتعقيم الاستديوهات وغرف التحكم بصورة دائمة بالاضافة الى مضاعفة صرف المعقمات والكمامات لكل الاتيام العاملة وعلمت (كوكتيل) ان إدارة القناة قامت بتحديد ضيفين فقط او ثلاثة في كل البرامج المطروحة بالقناة بالرغم من الاستديو يسع حتى خمسين شخصا وذلك لاعمال مسائل التباعد الاجتماعي في كل برامج القناة بحسب افادة مصدر مطلع بالقناة