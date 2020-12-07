  أنت المهم

الناس جميع ما تهمني

انت العزيز افرد شراعك ضمني

خايف تفوت والسكه بيك ماتلمني

الكلمات لشاعرنا الكبير عبدالعال السيد، وتغنى بها الفنان الرائع كمال ترباس ورددها بعده الكثير من الفنانين، ليس بصدد الحديث عن الأغنية، وإنما عن شاعرها الجميل عبدالعال السيد. عبدالعال السيد.

شاعر صاحب مفردة جاذبة وحروف ناصعة يجيد الرسم بالكلمات وبارع في هندمة المفردات، قدم الكثير من الروائع الخالدة في وجداننا وكانت (إنت المهم) و(الدنيا ليل غربة ومطر) و (بعد ماعز المزار).

تعتبر اغنية (انت المهم) من اجمل ما كتب شاعرنا الفخيم عبدالعال السيد، رغم ان جميع ما كتب جميلا، ولكن هذه الأغنية وجدت شهرة واسعة وتكاد لا تغيب عن حفلات المناسبات الإجتماعية ولها رمزيتها في البيوت السودانية، فهي دليل محبة بين الأهل والأصدقاء عندما يقول احدهم لأخر (إنت المهم والناس جميع ماتهمني) فقد اضحت ايضا قصيدة للغزل يتداولها العشاق فيما بينهم. بلا شك عبدالعال سفير المحبة والناطق الرسمي بأسم الحب.

يقيم شاعرنا الكبير عبدالعال السيد في المملكة العربية السعودية فتجد غالبية اشعاره بها شوق لا يفتر وعشقا لا يفنى، ويظهر ذلك جليا في رائعته تسالني عن حالي إذ يقول فيها: (يا ريتو لو عارفين همي وعذاباتي وأنا في انتظار الشوق راحت صباحاتي). يحمل كميات من الشوق، فقد كتب: (الليل سهى وملت نجومو الانتظار والشوق شرب حزن المواويل وانجر خاطر النهار).

ل ايتوقف شاعرنا الشفيف عن ارسال المزيد من الأشواق فهو في بلاد الغربة يفتقد الوطن والحبيبة والأهل (افتقدتك يا صبا عمرى وشبابي، افتقدتك لما زاد الشوق عذابي،

افتقدتك في غيابي وفي اغترابي) فالغربة مؤلمة وموحشة. فقد عبر ايضا عن اوجاع الغربة وما يعانيه الأنسان عندما يكون بعيدا عن وطنه نقل تداعيات الغربة ووحشتها:

الغربة مرة ومؤلمة

الغربة مرة ومظلمة

قولي للنيل ضفة ضفة

و العشيات لما تصفى

والنسيمات البتاخد

من عفاف ريدتنا عفة

إنو شوقى يفيض بحر

شوقى شوق إنسان معذب

ضيعو الليل السفر

الكتابة عن شاعر في قامة عبدالعال السيد تحتاج لصفحات وصفحات لان ماقدمه كثير، وكل قصيدة من قصائده لها حكاية تحتاج لسرد طويل. يجمع استاذنا عبدالعال مابين كتابة الشعر والكتابة الصحفية وله عمود مقروء يسمى (صرخة) يعالج فيه القضايا الإجتماعية بطريقة ساخرة يقص فيه القصص الممتعة، يكتب السهل الممتنع ولا يكف عن ارسال القفشات المضحكة والكتابات المفيدة المشبعة على مواقع التواصل الإجتماعي. عبدالعال شخص نبيل نرفع له قبعات الأحترام وأسمى ايات الشكر والتقدير وكل الأشواق. وفي الختام: بينى ما بينك وطن غابه للشوق والعصافير والشجن ريح بتمرق من جدار الليل تغربل زي طواحين الزمن