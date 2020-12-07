مؤشر الخرطوم يغلق مُستقراً عند 18254.998 نقطة

الخرطوم: السوداني

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 18254.998 نقطة.

ومُقارنةً بتداول اليوم مع أمس، فقد انخفض حجم التداول اليوم من 38,573,607 جنيهات إلى 16,379,101 جنيه بنسبة انخفاض بلغت (58%)، وانخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 97,673 ورقة مالية إلى 96,097 ورقة بنسبة انخفاض بلغت (2%)، وانخفاض عدد الصفقات المُنفّذة من 127 إلى 112 صفقات بنسبة انخفاض بلغت (12%).

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، شهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار استقرار سعر سهم بنك الاستثمار المالي عند 1.12 جنيه، وفي قطاع التأمين استقرّ سعر سهم شركة النيل الأزرق للـتأمين عند 0.5 جنيه، وفي قطاع الوسائط والاتصالات استقر سعر سهم مجموعة سوداتل عند 5.7 جنيه.

أما قطاع الصكوك وصناديق الاستثمار فشهد استقرار سعر صكوك الاستثمار الحكومية صرح 18.1 عند 100.54 جنيه، صندوق الأسهم الاستثماري السادس عند 100.54 جنيه وصندوق سوداتل الاستثماري عند 101.25 جنيه .

وفي قطاع الشهادات الاستثمارية استقر سعر 5 إصدارات، وارتفاع سعر إصدارتين وانخفاض سعر 4 إصدارات وذلك من إجمالي 11 إصدارة لشهامة تم تداولها لهذا اليوم.