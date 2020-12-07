تبدأ غداً.. امتحانات السكرتيرين الأوائل والمُستشارين بالخارجية

الخرطوم: السوداني

تنطلق غداً الثلاثاء امتحانات السكرتيرين الأوائل والمستشارين لملء الوظائف الشاغرة بوزارة الخارجية.

سيعقد الامتحان الإلكتروني وهو ورقة امتحانات المنافسة الأولى، بمباني المفوضية القومية للجنة الاختيار وبالمجلس الطبي، وعلى المتقدمين مراجعة لوحة إعلانات المفوضية والموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية MOFA.gov.sd لمعرفة زمان ومكان جلسات امتحانهم حسب الجدول المنشور هناك.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إنه على المتقدمين الالتزام بلبس الكمامات وإبراز الرقم الوطني كشرط لدخول قاعة الامتحان.

ويجلس المتقدمون للوظائف من الخارج للامتحان بسفارات السودان بالخارج في 15 من ديسمبر الجاري.