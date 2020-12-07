مصادر (السوداني): وزير الخارجية السعودي غداً في الخرطوم

الخرطوم: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان -من المرجح_ ان يصل الخرطوم غداً الثلاثاء في زيارة رسمية. ومن المُنتظر أن يلتقي الوزير السعودي، نظيره السوداني، عمر قمر الدين، ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وسيصل الخرطوم اليوم وفد مقدمة سعودي مكون من خمسة أفراد، كانت قد أُرجئت طائرة وصولهم من ليل امس إلى اليوم.

وقال مصدر مسؤول لـ(السوداني) – فضّل حجب اسمه – إن الزيارة تهدف إلى تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الخرطوم والرياض بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين. وأضاف: “كما ستتطرق الزيارة لبحث مستجدات مؤتمر مجموعة أصدقاء السودان الثامن الذي استضافته المملكة العربية السعودية مؤخراً بقيادة وزير الخارجية السعودي الأمير فرحان، الذي إوصت مخرجاته بجدولة وإعفاء ديون السودان، ودعوة الأطراف غير المشاركة بالانخراط في العملية السلمية”.

ومن المُرجح أن يقدم الوزير السعودي آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتفاصيل حل الأزمة الخليجية.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن عن تحقيق إنجاز عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بُذلت مؤخراً للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الأزمة الخليجية. وكشف الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، عن إجراء مباحثات مثمرة لحل الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى، أكدت فيها جميع الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.