المصدرون يطلبون اجتماعاً عاجلاً بـ(حمدوك) عقب عزوف المصارف عن شراء حصائل الصادر

الخرطوم: السوداني

طلبت شعبة مصدري الذهب اجتماعا عاجلاً مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لبحث مشكلات صادر الذهب والاحجام عن شراء الحصائل.

وتشهد المصارف السودانية حالة من العزوف عن شراء حصائل صادر الذهب بالرغم من الحوجة للنقد الأجنبي لمقابلة عمليات الاستيراد الضرورية.

وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولي القدال اليوم الاثنين إن هناك “لوبيات” تتحكم في قطاع الذهب الذي لايزال يعاني من جملة من تعقيدات على رأسها الإحجام عن شراء حصائل صادر الذهب.

وأضاف وفق (سودان تربيون) “طلبنا اجتماعا عاجلا مع رئيس مجلس الوزراء لبحث كافة مشكلات الذهب من الإنتاج حتى التصدير”.

وتابع “رغم تحرير الحكومة للوقود وشح الدقيق والدواء وارتفاع سعر الصرف لا يوجد مشترين للحصائل”.

و شدد على ضرورة ايجاد آلية واضحة من السلطات لشراء حصيلة صادر الذهب وتحديد السعر لاسيما وأن الحصائل مخصصه لصالح استيراد السلع الاستراتيجية.

ونوه إلى أن شعبة مصدري الذهب وافقت على مطالب اللجنة الاقتصادية في السابق بتخصيص حصيلة الصادر للسلع الاستراتيجية

وأشار الى انه بدلا من أن تتم مكافأة للمصدرين يتم مقابلتهم بعدم شراء حصائل صادر الذهب بسبب التقاطعات والمصالح في القطاع.

ونوه إلى أن سعر جرام الذهب الخام حاليا لا يتجاوز 13.150 جنيها فيما يبلغ سعر جرام الذهب المصنع 16 ألف جنيه.

ومنتصف يونيو الماضي أعلن نائب رئيس المجلس السيادي، رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية محمد حمدان دقلو حميدتي بدء تصدير الذهب عبر مطار الخرطوم بعد الاتفاق على منشور وضوابط محددة

وقال إن أي عائد صادر يجب أن يدخل إلى خزينة بنك السودان المركزي للمساعدة في خفض سعر الصرف.