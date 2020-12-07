ولاية شمال دارفور تصدر قرارا بخفض عدد العاملين إلى 40% ومنح إجازات للحد من كورونا

الخرطوم: السوداني

أصدر والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي اليوم الاثنين قرارا بمنح العاملين بالولاية من فئتي كبار السن الذين تفوق أعمارهم الخمسين عاما والنساء الحوامل اجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً وذلك عملا بالموجهات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا، وفق (سونا).

كما نص قرار الوالي على خفض عدد العاملين بالوزارات والمحليات بنسبة 40% لمدة خمسة عشر يوما، مع إلزام جميع الموظفين المتعاملين مع الوزارات والمؤسسات الحكومية و المحليات بارتداء الكمامات اثناء الدوام.

واستثنى قرار والي شمال دارفور من الإجازات مدفوعة الأجر والتخفيض العاملين بالأجهزة النظامية وفرق الطوارىء والخفراء والحراس بالإضافة الى العاملين بالبنوك والتحصيل بالمؤسسات المختلفة والعاملين في المرافق الصحية وطوارئ المياه والكهرباء.

ووجه القرار المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات ومديري الإدارات الآخرى تحديد أولويات اداراتهم بحسب مقتضيات الحال.