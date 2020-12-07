الحرية والتغيير تدعو تنسيقيات الولايات تسمية ممثليها للمجلس التشريعي

الخرطوم: السوداني

دعا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تنسيقيات التحالف بولايات السودان تسمية ممثلين وممثلات للمجلس التشريعي الانتقالي ضمن مقاعد قوى الحرية والتغيير والتي صارت عقب توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان ١٦٥ مقعداً، خصصت منها ١٠٧ مقاعد للولايات وفقاً لثقلها في آخر احصاء سكاني.

واوضح تحالف قوى الحرية والتغيير في خطاب وجهه اليوم الاثنين وفق (سونا) إلى تنسيقيات التحالف بالولايات ان تتبع المعايير المحددة في الوثيقة الدستورية لأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.

مشدداً على الا تقل نسبة تمثيل النساء عن ٤٠٪؜ مع تخصيص مقاعد للجان المقاومة في كافة ولايات السودان.

واشار البيان الى انه من المأمول أن يفرغ التحالف من اكمال المشاورات وتسمية جميع ممثليه في الكتل والولايات قبل يوم ١٦ ديسمبر الجاري، كما سيعمل على حث بقية الأطراف على تسمية ممثليها في أقرب فرصة ممكنة ليكتمل تكوين أهم مؤسسات .