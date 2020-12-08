شهود الدفاع يؤكدون تواجد المتهم بقتل الشهيد حنفي خارج الخرطوم

الخرطوم:آيات فضل

أكد ثلاثة شهود دفاع، عن ضابط بالدعم السريع اتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور في 3 يونيو من العام الماضي، أمام قاضي المحكمة، أكدوا تواجد المتهم في قرية (دوكة) بالقضارف محددين للمحكمة الفترة التي عاد فيها المتهم إلى ولاية الخرطوم بعد عيد الفطر المبارك بحوالى (16) يوما.

وتواصلت بمهعد التدريب القضائي بالخرطوم أمس برئاسة قاضي المحكمة العليا صلاح محجوب، جلسات محاكمة رائد بقوات الدعم السريع اتهم بدهس الشهيد حنفي بسيارة يقودها الضابط .

وتمت مناقشة شهود الدفاع الثلاثة من قبل هيئة الدفاع والاتهام في القضية بالاضافة إلى قاضى المحكمة، وحددت المحكمة جلسة الاثنين القادم لمواصلة سماع شهود الدفاع في القضية .

وقُتل الشهيد حنفي في 3 يونيو من العام الماضي، بحي الدوحة بأم درمان أثناء حراسته لـ”المتاريس”، وتسلّمت السلطة القضائية منتصف يونيو الماضي، ملف بلاغ الشهيد حنفي عبد الشكور من النيابة متضمنا اتهام الضابط بارتكاب الجريمة.