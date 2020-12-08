طعن دستوري يوقف تنفيذ إعدام (7) مدانين

الخرطوم:آيات فضل

تسبب طعن دستوري تقدم به المحامي، عيسى عبيد الناس عيسى، لدى المحكمة الدستورية أمس في تأجيل تنفيد إعدام (7) أشخاص في اللحظة الاخيرة، وذلك بعد ادانتهم بالاشتراك الجنائي في قتل شخصين .

وأمهلت المحكمة العليا محامي المدانين فترة شهرين لإحضار امر وقف التنفيذ من المحكمة الدستورية .

وقال محامي المدانين عيسى عبيد الناس لـ(السودني) إن المتهمين تم إحضارهم من سجن الهدي إلى سجن كوبر الاتحادي لتنفيذ الإعدام، وأن المتهمين محكوم عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت ووجد الحكم التأييد في كافة مراحل التقاضي من المحكمة الابتدائية (الموضوع ) والاستئناف والمحكمة العليا.