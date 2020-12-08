الخرطوم: ارتفاع عدد لاجئي حرب التيغراي لـ (50) ألفاً

الخُرطوم : اليسع أحمد

كشف مدير الإسكان لمعتمدية اللاجئين بولاية القضارف عبد الحفيظ محمد خليل عن تزايد تدفق أعداد اللاجئين الإثيوبيين الفارين إلى البلاد بسبب اندلاع الحرب في إقليم تيغراي منذ السابع من نوفمبر الماضي.

وأكد خليل في تصريح لـ (السوداني) أن الإحصائية الكُلِّية لحصر تدفق اللاجئين للمعتمدية حتى يوم أمس الاثنين بلغت (50.926) لاجئ إثيوبي، وأوضح أن دخولهم للبلاد يتم عبر ثلاثة معابر فقط، وقال إن (34.184) لاجئ دخلوا عن طريق معبر حمداييت بمحلية ود الحِليو ولاية كسلا، و(16.246) بمعبر المدينة (8) الهَشَابة محلية الفشقة بولاية القضارف، و(496) بمعبر الأَسِرَّة بمحلية القُرِّيشة ولاية القضارف. ونوه إلى ترحيل عدد (11.746) لاجئ إلى معسكر أم راكوبة بمحلية القلابات الشرقية ولاية القضارف، منهم (11.250) من معبر حمداييت، و(496) من معبر الأَسِرَّة، وكشف عن تأهيل معكسر (الطِنِيطبة) بمحلية المفازة لاستقبال مُتبقي اللاجئين الذين لا يسعهم معسكر أم راكوبة، مُشيراً إلى أن متوسط الدخول اليومي الآن يتراوح مابين (500) إلى (800) لاجئ إثيوبي للبلاد .