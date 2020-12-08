الفنان نجم الدين الفاضل:أبوابنا مشرعة للتواصل مع جيل الفنانين الحالي .

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

قال الفنان نجم الدين الفاضل إنهم كفنانين كبار أبوابهم مشرعة لاحتواء الجيل الحالي من الفنانين الشباب ومد يد العون لهم ومساعدتهم لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف الفاضل في تصريحه ل(كوكتيل):(بالرغم من ازدحام الساحة الفنية بأصوات لا علاقة لها بالغناء إلا ان هناك ايضا أصواتا جميلة جدا تستحق أن نقف معها نشجعها وندعمها حتى تقدم أفضل ما لديها.

اختتم حديثه:( لقد أتينا للساحة الفنية ووجدنا أمامنا العمالقة أمثال احمد المصطفى وعثمان حسين وحسن عطية وغيرهم فكان التواصل بيننا بعد أن اخذوا بايدينا ،لذا سنواصل في ذات الطريق مع الأجيال الحالية والقادمة.).