طيبة برس تدرب ٦٠ إعلامياً على مكافحة خطاب الكراهية والتضليل

بورتسودان: السوداني

انطلقت ببورتسوردان، فعاليات الدورة التدريبية لإعلاميي ولاية البحر الأحمر على مكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية وبناء السلام، التي تنظمها مؤسسة طيبة برس بالتعاون مع السفارة السويسرية بالسودان بقاعة فندق بوهين.

وأكد مدير التوجيه الإعلامي بالبحر الأحمر تاج السر هداب، على الأهمية النوعية للتدريب نظراً لواقع الولاية مؤخراً الذي شهد حالات وأحداثاً مؤسفة “كان الإعلام والتعاطي غير المسؤول معه، واحدة من أبرز أسلحة تلك الأحداث”، وأضاف بأن بناء السلام واستدامة التعايش يكمن في الاستخدام والتعامل الحسن مع منابر ووسائط الإعلام بمهنية ورسالية تضع قضايا الوطن والإنسان في صدارة الأجندة.

وقالت مديرة برامج التدريب بطيبة برس إيناس لطيف، إن التدريب يجئ في ظل الاهتمام الاستراتيجي لطيبة برس برفع قدرات الإعلاميين في كافة ولايات السودان بصورة منهجية ومستمرة، مشيرةً إلى أن خصوصية وضع ولاية البحر الأحمر تضع صلات وثيقة ما بين خطاب الكراهية وديناميات بناء واستدامة السلام والتعايش الأهلى من خلال رفع الحساسية والوعي المهني والحقوقي بخطاب التضليل، مؤكدة استمرار التدريبات مع فئات إعلاميي الولاية في العام المقبل، في برامج متقدمة ومستمرة، معربة عن شكرها للتعاون الفائق الذي قدمته السفارة السويسرية في إطار مشروع التدريب.

ويشارك في التدريب اكثر من (60) إعلامياً وإعلامية من كافة مؤسسات وقطاعات الإعلام بالولاية ومراسلي الصحف والوكالات ببورتسودان، وتنعقد أيام التدريب على قسمين، خصص الأول لمكافحة التضليل والأخبار المزيفة يقدمه المدرب الصحفي عادل كلر، فيما خصص الثاني لمكافحة خطاب الكراهية وبناء السلام يقدمه المدرب الإعلامي خالد ماسا.