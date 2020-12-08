نتائج القمة.. ومآلات (الشراكة) !

كنت اول من تعرض لصلاحيات مجلس الشراكة، المثير للجدل.. وذلك بعد إطلاعي على وثيقة مسربة هي الأخرى، وتحمل عنوان “مشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، كان ذلك نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الماضي.. حين كتبت محذرا من تلك النصوص الغامضة، وإمعانا في التحذير؛ فقد عمدت إلى الاستشهاد بمجلس تشخيص النظام.. والذي كان قد ابتدعه آية الله الخميني في إيران، للتحكم في جهاز الدولة من خارجها.. حتى أنني جعلت عنوان التحليل الذى نشر في ذلك اليوم “مجلس تشخيص مصلحة من..؟”، ثم يشاء القدر أن اكون أنا ايضا اول من يطلع على قرار رئيس المجلس السيادي رقم 511 والممهور بتوقيع الفريق اول البرهان، مصحوبا ببعض مهام واختصاصات مجلس الشراكة.. ورأيت أمامي ذات اللائحة؛ التي حذرت من بنودها، تضمن في القرار السيادي، وقمت بنشر أسماء اعضاء المجلس بإيجاز.. وقد تناقلت الوسائط والمواقع تلك الأسماء بذات الإيجاز الذي نشرته به.. ورغم ذلك؛ ولأنني كنت قد سبقت كل ذلك بالتناول، فلم أشأ تكرار نفسي.. ولكن..!

فى تحليلي سالف الذكر، أحسنت الظن وقلت إن مجلس الشراكة ليس بدعة، بل هو يقنن واقعا ماثلا بالفعل.. وشرحت، أنه كلما استشكل أمر فإن (السيادي) و (التنفيذي) ومعهما الحاضنة السياسية قد اعتادوا على عقد لقاءات غير رسمية، للتشاور، وممارسة نوع من العصف الذهني بهدف تقريب وجهات النظر، مما أعان على تجاوز كثير من الخلافات.. عليه فإن فكرة مجلس الشراكة لا جديد فيها غير إضافة ممثلين عن أطراف اتفاقية السلام.. فهل كان فهمي قاصرا..؟ وتقديري كان ساذجا..؟ أتساءل لأن بعض المعلومات التي تكشفت لاحقا، أثارت كثيرا من الغموض على موضوع المجلس هذا، فضلا عن الغموض الذي اكتنف نصوص اللائحة، مما أشرت اليه منذ ثلاثة اسابيع..؟

فقد علمت مثلا؛ أن التعديلات على الوثيقة الدستورية التي تمت بموجب اتفاقية جوبا للسلام وأرسلت لمجلس الوزراء، فتدارسها وأجازها لم تتضمن المادة (80) أصلا.. وما أدراك ما المادة (80)..؟ إنها مادة مجلس الشراكة.. ولكن ايضا؛ حين التأم الاجتماع المشترك لمجلسي السيادي والوزراء، حال كونه السلطة التشريعية العليا، فوجيء حمدوك والذين معه؛ بالمادة (80).. فعقدت الدهشة الألسنة.. ولكن إحدى الوزيرات “القليصات” ولعلها بت البوشي؛ انبرت بالسؤال.. ما الداعي للمجلس أصلا؟، ثم تتساءل: (إذا الناس أصلا حيتلاقوا في (السيادي) وفي (الوزراء) مجلس تاني ليه..؟)، فينبرى لها بالمقابل، البرهان مجيبا: (هذا مجلس للجودية). هكذا بالحرف؛ لا عنده سلطات لا عنده صلاحيات، لا عنده مقر، ولا عنده دورة انعقاد..! مهمته فقط التدخل لتجاوز الخلافات.. فبلع حمدوك والذين معه الطعم، وأجازوا المادة (80) بقيام مجلس للشراكة يضم ممثلين لأطراف السلطة؛ لا كل المكون العسكري، وكمان زايد واحد.. ومهمته جودية فقط لا مجلس بصلاحيات مبهمة وغامضة، ينعقد إن دعا الداعي، لا مجلس بدورة إنعقاد ثابتة..!

والأسئلة التي كان ولا يزال على الناس البحث عن إجابات لها هي: لماذا حجبت المادة (80) عن التعديلات التي أرسلت الى مجلس الوزراء..؟ ولماذا أخل رئيس المجلس السيادي بتعهداته في الاجتماع المشترك، بأنه مجرد مجلس للجودية لا يملك سلطات ولا صلاحيات..؟ ولماذا أخفى (السيادي)؛ أيا كان من فعل ذلك، قرار تشكيل المجلس عن الأطراف الأخرى..؟.

وأخيرا.. إلى ماذا انتهى الاجتماع الثلاثي المغلق بين البرهان وحميدتي وحمدوك..؟