الاصابة تعجل بانهاء موسم اللاعب المريخ يفقد ” التش”

الخرطوم : السوداني

أثبتت نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب وسط المريخ أحمد حامد التش إصابته بقطع في الرباط الصليبي إلى جانب غضروف في الركبة.

ومثل الخبر صدمة كبيرة لأنصار المريخ الذين راهنوا على الإضافة المثلى التي سيمثلها اللاعب مع فريق الكرة خلال المواجهات القادمة وذلك من واقع الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها.

وعلمت (السوداني) أن مجلس المريخ سارع في مخاطبة اتحاد الكرة من أجل التحرك الفوري ومخاطبة الاتحاد القطري لكرة القدم لأجل تسهيل إجراءات مغادرة اللاعب للعلاج بمستشفى اسبيتار بالدوحة.

ورحبت رابطة المريخ بدولة قطر بالمساعي الحثيثة التي تم الشروع فيها لعلاج اللاعب بالعاصمة الدوحة مؤكدة الجاهزية التامة حالما تم إقرار ذلك بشكل نهائي.

يشار في الوقت نفسه إلى أن اللاعب أكد لمقربين منه عدم استلامه نتيجة الفحوصات الطبية بشكل نهائي، حيث تم التأكيد على ضرورة الشروع الفوري في مغادرة اللاعب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كواحد من الخيارات المتاحة على أن يتم مقابلة الأطباء د. جار النبي ود. محمد النعيم هناك وإعادة الفحوصات ومن ثم الإقرار النهائي تجاه الإصابة.