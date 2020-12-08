الخرطوم الوطني يقدم دعماً مالياً للأمل عطبرة

قدم نادي الخرطوم الوطني دعماً ماليا لنادي الأمل عطبرة للمساهمة في مشواره ضمن كأس الاتحاد الإفريقي 2020-2021، بعد تأهل الأمل عطبرة إلى دور الـ32 على حساب كيكوسي فالنتيا الزنزباري، بعد الفوز “4-0” في مجموع المباراتين.

وسلم الأستاذ عمار السني نائب رئيس نادي الخرطوم الوطني للشؤون الإدارية الدعم المالي يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، للأستاذ إبراهيم خضر عضو مجلس إدارة نادي الأمل عطبرة، بمباني الاتحاد السوداني لكرة القدمSFA، بحضور نائب رئيس الاتحاد، ورئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، الباشمهندس الفاتح باني، والأستاذ محمد سليمان حلفا عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة القانونية.

ويواجه الأمل عطبرة في دور الـ32 فريق ساليتاس من بوركينا فاسو ذهاباً 22-23 ديسمبر، وإياباً في 5-6 يناير.