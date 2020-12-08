السوباط يلتقي رئيس العدل والمساواة ويؤمن على دعم السلام وإقامة مباراة سنوية

إلتقى السيد هشام حسن السوباط رئيس نادي الهلال ورجل الأعمال المعروف برئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم، وأمّن اللقاء على دعم السلام من جانب الطرفين، خاصة السوباط الذي أكد دعمه اللامحدود لعملية إتمام إتفاقية السلام ، متمنياً أن تتوافق الرؤى والأفكار بين جميع الأطراف المتنازعة، لا سيما حركات الكفاح المسلح التي أبدت معظمها استعدادا تاما على إتمام الاتفاقية حتى تكتمل الصورة وتكتمل فرحة الشعب السوداني.. هذا ووعد رئيس الهلال بإقامة مباراة سنوية خاصة بالسلام يكون طرفها الهلال، تسمى بــ(درع السلام) وذلك عقب انجلاء جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الرياضة لها دور كبير وعظيم في إفشاء عملية السلام بين الشعوب، وتلعب دوراً كبيراً في نبذ العنصرية والجهوية وتوحيد الرأي والكلمة بين مكونات المجتمع السوداني بكل أطيافه وأديانه.. ومن جانبه وجه دكتور جبريل بشكره الجزيل لفخامة السوباط على هذه المبادرات الجميلة التي من شأنها أن تسهم في إتمام عملية السلام، متقدماً بشكره الخاص على هذه الزيارة التي وصفها بالزيارة المميزة، وتقدم رئيس حركة العدل والمساواة بالتبريكات القلبية الحارة للسوباط بمناسبة فوز الهلال على فايبرز الأوغندي وتأهله للمرحلة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.