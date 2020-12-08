جهاز تنظيم الاتصالات وسوداتل يبحثان التحديات التي تواجه الاتصالات

الخرطوم: السوداني

قام المهندس مجدي طه الرئيس التنفيذي، المدير العام لمجموعة سوداتل بزيارة لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد، وذلك في مستهل برامج تواصله مع قطاع الاتصالات بالبلاد في منصبه الجديد

وأشاد الصادق جمال الدين، المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات بزيارة الرئيس التنفيذي، المدير العام لسوداتل، وبالمبادرة التي وجدت الاستحسان من إدارة الجهاز.

تناول اللقاء، الفرص الكبيرة بقطاع الاتصالات والتحديات التي تواجه القطاع وكيفية التعاون المشترك في سبيل النهوض بهذا القطاع المهم لتقديم خدمات ممتازة ومتنوعة بجودة عالية.