نادي الشرطة القضارف يطلق صافرة إعداده بحضور والي القضارف ووزير الرياضة

دشن نادي الشرطة القضارف إعداده للموسم الجديد عصر أمس الاثنين باستاد القضارف تحت إشراف المدير الفني محمد الطيب مورينهو والمدرب العام رفعت عثمان محمود ويأتي إعداد الفريق بعد أن خلص مجلس إدارة النادي بتسجيل أكثر من “16” لاعب لسد النقص وسط جميع الخطوط وأبرزهم الكابتن علي جعفر وعمار الدمازين وعمر طرمبيل ووائل عبد الصمد ومنتصر ازهري بجانب الموهوب سليمان الأكاديمية والقدامي رزق الله وزاهر توتو وحسن سفاري وخالد شقلي وقمرة وكشف عضو مجلس الإدارة عمار الضو بان الفريق هذا الموسم يطمح في ظهور مميز بتجاوز سلبيات الموسم الماضي بعد أن وضع الجهاز الفني بقيادة المدرب مورينهو برنامجا اعداديا متكاملا يمكن من نيل المراكز المتقدمة والظهور في التمثيل الخارجي للموسم القادم وناشد عضو مجلس الاداراة عمار الضو أنصار الفريق وجمهور الولاية الذواق بدعم الفريق والالتفاف حوله لتحقيق الغايات وامتدح سيادته الجهود المجتمعية وتجاوب أهل القضارف ومحلياتها مع نداء الفريق ودعمه.