هلال الابيض يواصل التحضيرات والجهاز الفني يكثف العمل قبل النزال الافريقي

واصل فريق الكرة الاول بنادي هلال الابيض سلسلة تحضيراته القوية تاهبا للقاء الافريقي المرتقب أمام نامينجو التنزاني والموسم الجديد بالسودان حيث عقد الفريق تدريبا بملعب جامعة السودان بمشاركة 27 لاعبا بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده جمال موسى تورنو والشيخ رحمة الله وهشام النضر والدكتور مصطفى كرم الله وياسر كجيك والإطار الطبي نميري محمد و سامر وانطلق المران بمحاضرة قصيرة قبل أن ينفذ اللاعبون حركات الاحماء ورفع معدلات اللياقة البدنية وتنفيذ الجمل التكتيكية واختتم المران بتقسيمة بين منتخبي مهند الطاهر ويوسف أبوستة انتهت بفوز منتخب ابوستة بهدفين مقابل هدف من تسجيل انور السادات وجلنجات ولمنتخب مهند الطاهر امين ابراهيم وسيؤدي ايضا مرانا عصر الثلاثاء بذات الملعب.