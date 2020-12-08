تفاصيل لقاء البرهان ووزير الخارجية السعودي

الخرطوم: السوداني

أكّد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تطلع السودان وحرصه على تطوير علاقاته مع السعودية بما يحقق المصالح المُشتركة للبلدين والشعبين.

وأعرب البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، عن تقدير السودان حكومةً وشعباً لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للسودان في كافة المجالات، خاصة خلال جائحة كورونا والفيضانات التي شهدتها البلاد.

وحمل البرهان وزير الخارجية السعودي، تحاياه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متمنياً دوام الازدهار والتقدم للمملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، وشدّد على موقف المملكة الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية ودعمها للحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية.

وأشاد وزير الخارجية السعودي بموقف السودان ومُشاركته في عاصفة الحزم، مُشيراً إلى أنّ الجانبين أمّنا على التعاون المشترك فيما يلي أمن البحر الأحمر.

وتناول اللقاء، قضايا الاستثمار وسبل تذليل العقبات التي تواجه المُستثمرين السعوديين بالسودان.