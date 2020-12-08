تعرف على رسالة أول سيدة تحصل على لقاح كورونا في العالم لتشجيع الناس

السوداني: وكالات

وجهت البريطانية ماريجريت كينان، أول سيدة في العالم تحصل على لقاح كورونا، صاحبة الـ91 عاماً، رسالة مهمة إلى كافة سكان العالم، بمناسبة حصولها على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19. وقالت كينان، عقب تلقيها جرعة اللقاح، “أشعر بامتياز كبير كوني أول شخص يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمناها، لأنها تعني أنه يمكنني أخيًاً أن أتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد ونصيحتي لأي شخص عرض اللقاح عليه، أن يأخذه، إذا كان بإمكاني الحصول عليه في عمر 90، فيمكنك الحصول عليه أيضاً”.

رسالة أخرى وجهتها مارجريت إلى العالم، بارتدائها قميصاً أزرق ساطعاً يحمل شعار “عيد ميلاد سعيد”، حيث رسمت على وجهها ابتسامة عريضة، بمناسبة حصولها على اللقاح، على يد الممرضة ماي بارسونز في مستشفى كوفنتري ووارويكشاير الجامعي، وهي مساعدة متجر مجوهرات سابقة تقاعدت منذ أربعة أعوام فقط لديها ابنة وابن وأربعة أحفاد.

وقد نشر الحساب الرسمي لخدمة الرعاية الصحية في بريطانيا، عبر تويتر، فيديو لمجموعة من الأطباء والممرضين، هم يقيمون ممراً شرفياً لمارجريت كينان، بمناسبة حصولها على اللقاح، فيما تلقت بريطانيا 800 ألف جرعة من لقاح فايزر حتى الآن، وهذا يكفي لـ400 ألف شخص من المقرر أن تصل أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى المملكة المتحدة قبل نهاية شهر ديسمبر.