زيادة الدعم من المصرف العربي للتنمية للسودان لمواجهة كورونا والفيضانات

الخرطوم: السوداني

اتفق رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ورئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، د. فهد عبد الله الدوسري، على زيادة الدعم المُقدّم للسودان لمواجهة جائحة كورونا، والتعامل مع تبعات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد خلال موسم الخريف المُنصرم – بصورة استثنائية – بمبلغ عشرة ملايين دولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المصرف العربي د. فهد الدوسري في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن اللقاء بحث دعم جهود حكومة وشعب السودان لمواجهة الجائحة، شاكراً دعم حكومة السودان للمصرف لضمان أداء مهامه المطلوبة، مؤكداً دعمهم للسودان لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.