د. حمدوك يشكر السعودية لدعمها المُتواصل لإنجاح الفترة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان. وعبّر د. حمدوك عن تقدير السودان العميق حكومةً وشعباً لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة للدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه المملكة للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية، والمساعدات الإنسانية المُقدّمة خلال جائحة كورونا وكارثة السيول والفيضانات الأخيرة. وقدم رئيس الوزراء، شرحاً بمُستجدات الأوضاع في الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد واتفاق السلام الذي تحقّق مُؤخّراً بين الحكومة وحركات الكفاح المُسلح.