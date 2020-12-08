استئناف العام الدراسي وفقاً لتوصية وزارة التربية والتعليم

الخرطوم: السوداني

أوصت ورشة وزارة التربية والتعليم بشأن استئناف العام الدراسي 2020 – 2021 تحت ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، بضرورة استئناف الدراسة بمدارس الأساس والثانوي في البلاد، مع التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بالجائحة.

وأكدت الورشة، التي نظمتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية بقاعة الصداقة اليوم، والتي قدمت خلالها وزارة التربية والتعليم خطتها بواسطة مقرر اللجنة الأستاذ المعز فيصل الشيخ والتي اشتملت على محاور التباعُد الاجتماعي والاشتراطات الصحية عن طريق التباعُد في الفصول وتقسيم الطلاب إلى دوامين، مع التأكيد على استمرار الدراسة بالصفين الثامن أساس والثالث ثانوي، بجانب الدراسة بالتناوب يوماً بعد يوم.

كما شملت الخُطة بحسب (سونا) على توفير كمامة لكل طالب ومعلم، وتوفير المياه للشرب والغسيل، وتعقيم المدارس بصورة مستمرة مع توفير المُعقّمات والصابون.

وأبرزت الخُطة، جُملة تحديات مثل “توفير التمويل من الجهات ذات الصلة، وتفشي أمراض الشتاء، قلة النشاط اللا صفي بالمدارس”، بجانب التخوف من عدم حضور كثير من الطلاب بسبب تخوف الأسر من إصابة أبنائها.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية، الدكتور صديق تاور، إلى اصطحاب الدعوة لفتح المدارس مع الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، مشيراً إلى أن الهدف من الورشة هو إيجاد حل للتعامل مع هذا الواقع المُعقّد، وطالب تاور، وزارة التربية بإعادة صياغة مخرجات الورشة توطئة لعرضها في اجتماع لجنة الطوارئ الصحية الخميس المقبل لتصبح دليلاً لعمل اللجنة، كما أعلن عن آلية لمتابعة مخرجات الورشة من وزارة التربية والتعليم، الصحة، المالية، الحكم الاتحادي، ومنظومة الصناعات الدفاعية. فيما أكدت ولايتا الخرطوم والجزيرة دعمهما للخُطة.