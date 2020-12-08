لجان مقاومة الكلاكلة تنادي بإسقاط الحكومة بشقيها العسكري والمدني

الخرطوم: السوداني

دعت مركزية لجان مقاومة الكلاكلة، للعمل من أجل إسقاط الحكومة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني، وحرّضت لجان المقاومة كافة، بالتوحد والعمل على إسقاط الحكومة ومحاسبة المفسدين والمجرمين.

وقالت المركزية في تعميم صحفي تلقّته (السوداني)، إنّ سلوك الحُرية والتغيير لا يختلف عن سلوك الإنقاذ، ووصفت دور (قحت) بالسلبي، سيما فيما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء واختيار الكفاءات وتشكيل لجان التحقيق، وقالت المركزية إنّ (قحت) والحكومة لم تستجيبا للمطالب التي ظلّت تنشدها لجان المقاومة، وشددت مركزية المقاومة بالكلاكلة على ضرورة التوحد لإسقاط الحكومة.