إضاءة أهرام البجراوية باللون الأصفر مناصرة للمرأة

الخرطوم: السوداني

‏أُضيئت أهرامات البجراوية ‎السودانية اليوم باللون البرتقالي لمناصرة قضايا المرأة السودانية ولإدانة العنف ضد المرأة في السودان، بالتعاون ما بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرعاية وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ.

وتعد منطقة البجراوية – (720 – 300) قبل الميلاد – من أهم المناطق الآثارية في أفريقيا، ويوجد بها أكثر من 57 هرماً، وتتكوّن من المدينة الملكية ومجموعة أهرامات أخرى تُعرف بالأهرامات الجنوبية والشمالية والغربية، وتبعد عن العاصمة الخرطوم نحو 300 كيلومتر، بالقرب من مدينة مروي.

وتصنف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، الحضارة المروية ضمن الحضارات الإنسانية الخالدة، ومع ذلك لا تزال اللغة المروية المدونة في مقابر الملوك لغزاً يحير العلماء، الذين لم يتوصلوا بعد لفك طلاسمها.