في عملية شهدت إطلاق نار.. الدعم السريع يقبض على عصابة سرقة السفارة الأوكرانية

الخرطوم: السوداني

تمكنت دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع مساء اليوم من القبض على الجناة الذين سطوا على السفارة الأوكرانية بحي الرياض صباح اليوم في عملية سطو مسلح.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم، إن المعلومات الأولية تفيد أن المنفذين أشخاص يرتدون زياً عسكرياً (جيش ودعم سريع)، مما استدعى تدخل استخبارات قوات الدعم السريع من ملاحقة الجناة قبل الابتعاد عن مسرح الجريمة.

وأكد جمعة أن منفذ هذه الجريمة قد انتحل صفة عميد بهيئة الاستخبارات بالقوات المسلحة ومعه (4) أفراد، منهم (2) يرتديان زي قوات الدعم السريع والآخران يرتديان زياً مدنياً.

الجدير بالذكر أن الجناة يحملون (1) سلاح كلاشنكوف و(3) طبنجات و(1) جهاز موتريلا و(1) صاعقة كهربائية و(2) عربة، وبلغت قيمة المسروقات 488000 جنيه، بالإضافة الى 900 دولار و1000 درهم و1000جنيه مصري، حيث صاحبت عملية القبض على الجناة تبادل إطلاق نار، نتجت عنه إصابات بين الأفراد من الطرفين بالخرطوم، شرق مسجد سيدة سنهوري بشارع الستين.