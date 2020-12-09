سطو مسلح على داخلية طالبات بولاية النيل الأزرق

الخرطوم : السوداني

سطا اربعة مسلحين على داخلية “سيد الشهداء” للطالبات بجامعة النيل الازرق، ووقعت الحادثة في مدينة الدمازين في الثالثة والنصف من صباح أمس .

وقالت الطالبة بكلية الطب عسجد أحمد لـ(السوداني) إن المسلحين صعدوا إلى غرف الطالبات وتمكنوا من انتزاع (4) هواتف وأخذوا طالبة كرهينة إلى جدار شائك تمكنوا من التسلل عبره إلى المجمع السكني، وهددوا الطالبات بقتل زميلتهم إن حاولن الصراخ، وقالت إن زميلتهم نقلت بعد مغادرتهم للمستشفى بعد اصابتها بانهيار حيث اجريت لها فحصوات طبية طمأنت على سلامتها.

وهب والي الولاية عبد الرحمن نور الدائم ومدير الشرطة إلى مكان الحادثة بعد تنظيم الطالبات لاعتصام احتجاجاً على الحادثة، وقالت الطالبة عسجد إن والي ولاية النيل الازرق، قام بتأمين سكن الطالبات بقوة كبيرة من الشرطة. ونقلت عسجد عن الوالي تأكيده بنصب 5 خيام شرطية 3 بداخلية الطالبات و2 بداخلية الطلاب، ووجه إدارة الكهرباء بإنارة فناء الداخلية .