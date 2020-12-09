تحقيق لـ (السوداني) يُوَضِّح مُلابسات حرائق (الكُونيكا ) بالحاج يوسف

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف تحقيق بعد جولة ميدانية لـ(السوداني) عن معاناة المواطنين جراء تأثرهم بحرائق (الكونيكا) للنفايات بمحلية شرق النيل .

وأوضح مدير التشغيل بمحطة معالجة الصرف الصحي بالحاج يوسف أحمد لـ (السوداني) أن نشوب الحرائق بالمنطقة بدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر في الحشائش من (البوص والحصير) التي تنبت بمجاري أحواض المعالجة الخارجية للصرف الصحي وليس في النفايات، ونفى ما يشاع عن أن الحرائق تَمت بواسطة السُّلطات للتخلُّص من كمية النفايات بتلك المنطقة، ورجَّح أن أسباب الحريق تعود لتواجد من أسماهم (الشماسة) بتلك المنطقة المهجورة واشعالهم للنيران .