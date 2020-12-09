حرائق (الكُونيكا) بالحاج يوسف.. تفاصيل ما جرى

تحقيق : اليسع أحمد

تصوير: سعيد عباس

عند الثانية بعد ظهر أمس الأول الاثنين تفأجأ سكان منطقة الحاج يوسف بخيوط وسُحب دُخّان تغطي سماء المنطقة بمكب النفايات شمال حي المزدلفة وتمدّدت ألسنة نيران الحرائق تنفث سمومها عبر الحريق المشتغل المتاخم لمجاري وأحواض الصرف الصحي بالمنطقة ليُغطي معظم الأحياء المجاورة، الأمر الذي أدخل الخوف والذعر في نفوس قاطني الحي وجيرانهم مما أدى إلى استنجاد أهالي المنطقة بـ(السوداني) وتوصيل صوتهم لوالي ولاية الخرطوم للسيطرة على الحرائق، (السوداني) زارت المنطقة أمس وتحدثت مع عدد من المواطنين والمسؤولين وخرجت بالحصيلة التالية :

خوف وهلـع :

أشرف أوزيل مواطن يسكن حي المزدلفة بالحاج يوسف محلية شرق النيل يقول أشرف لـ (السوداني) إن سكان الحي تضرروا كثيراً من مكب النفايات وأحواض الصرف الصحي التي تقع شمال الحي التي تعرف بـ (الكونيكا). وأضاف أن سكان المنطقة أمس الأول ظلوا في هلع وتخوف لمدة (8) ساعات من نشوب الحريق وامتداد ألسنة اللهب بمنطقة (الكونيكا) وسحب الدخان التي غطت كل الأحياء المجاورة، الأمر الذي أرَّق مضاجعهم طيلة الليلة ، وأكد أن سكان المنطقة أصبحوا في دوامة أمراض نتيجة تلك المخلفات التي بدأت بالمسلخ شرق الحي وطريقة تشغيله البدائية في التخلص من الدماء ومخلفات المواد العضوية من الجلود ، مشيراً إلى تصاعد وتيرة احتجاجهم أبان النظام السابق تنديداً بتوقف عمل المسلخ ليتضخ جلياً تبعيته لأحد (كبار) الحكومة والذي توقف بعد الاحتجاجات لمدة شهر واحد ليستأنف عمله مجدداً وحتى يومنا هذا .

كارثة بيئية :

وناشد أشرف السلطات الولائية بترحيل المكب فوراً من منطقتهم المأهولة بالسكان ، وقال إن حجم الضرر بالمنطقة يصعب عليهم إحصاؤه نسبةً لظهور عدد من الأمراض بالأحياء المجاورة مما ينذر بكارثة بيئية وصحية في طريقها للمواطن المغلوب على أمره، وحث السلطات على تدوير النفايات والاستفادة منها كما يحدث في كل دول العالم بدلاً من رميها وحرقها بالقرب من مساكن المواطنين. وتساءل قائلاً إن كانت الحكومة والسلطات على علم بأن منطقتنا مأهولة بالسكان فتلك مصيبة وإذا لم تعلم فالمصيبة أعظم لأنها بذلك تسكب عليهم الأمراض سكباً .

إنفجار سكاني:

وتقول خبيرة البيئة ورئيس منظمة شباب السودان لتغيير المناخ د. نسرين الصائم لـ (السوداني) إن المشكلة الحقيقية لتلك الأزمة تعود لتخطيط ولاية الخرطوم منذ سبعينيات القرن الماضي بحيث لم تستطع استيعاب مواكبة الانفجار السكاني والتوسع العمراني الذي حدث في الألفية الثالثة ، وكشفت الصائم أن هذا التخطيط الآني هو منذ زمن منطقة كافوري مزرعة ، ونوهت إلى أن تلك المكبات التي يشتكي منها المواطنون كانت في عهد التخطيط مناطق نائية بعيدة عن السكن، وطالبت الدولة بإعادة مراجعة تخطيط الولاية برغم تكاليفه الباهظة وإنشاء شبكة صرف صحي بدلاً عن (السابتنك) وتفريغه بالأحواض ، وأكدت عدم وجود صرف صحي بالبلاد الآن ، مشيرة إلى أن الصرف الصحي الحقيقي لا يُرى وإنما تجري مياهه عبر مجارٍ تحت الأرض وتبعد مكباته النهائية مئات الأميال عن المدن ، وناشدت بضرورة الاستفادة من مياه الصرف الصحي في وقف الزحف الصحراوي وذلك بزراعة الغابات في كل المساحات والصحاري، مؤكدة أن قرب مياه الصرف الصحي عن مساكن المواطنين ينقل عددا من الأمراض كالملاريا ، التايفويد، توالد الذباب والباعوض إضافة لانبعاث الروائح الكريهة التي تؤثر على مرضى الأزمات وغيرهم .

الهيئة تُوَضِّح:

مدير التشغيل بمحطة معالجة الصرف الصحي بالحاج يوسف التابعة لهيئة الصرف الصحي بوزارة البنى التحتية والمواصلات أحمد قريب الله يوضح لـ (السوداني) أن أصل الحكاية نشوب حريق عند الساعة الثانية بعد الظهر في الحشائش من (البوص والحصير) التي تنبت بمجاري أحواض المعالجة الخارجية للصرف الصحي ، وأكد قريب الله عدم علمه بمصدر الحرائق التي استمرت حتى التاسعة والنصف مساءً ، ونفى ما يشاع عن أن الحريق تم بواسطة السلطات للتخلص من كمية النفايات بتلك المنطقة ، ورجَّح أن أسباب الحريق تعود لتواجد (الشماسة) بتلك المنطقة المهجورة واشعالهم للنيران .

ري غابات :

ورد المدير على سؤالنا عن الروائح الكريهة التي تزكم أنوف المارة بالمنطقة ناهيك عن سُكانها قائلاً : إن نسبة الروائح التي نشتمها الآن تعادل نسبة (10%) فقط من نسبتها الحقيقية لخضوعها لعدة معالجات من المحطة، وأكد أن عدد الأحواض لتلك المياه (8) أحواض ، مُشيراً إلى استفادتهم من تلك المياه في ري زراعة الغابات الخشبية ، ونوه إلى أن الحرائق التي نشبت بالمنطقة صاحبتها عدد من ردود الأفعال وزيارة كل من المدير العام لوزارة البنى التحتية ، المدير العام لهيئة الصرف الصحي ، ممثلين من مكتب والي ولاية الخرطوم ، ممثلين من الدفاع المدني ومرابطتهم بمنطقة الحرائق حتى إخمادها في التاسعة مساءً.

مِن المُحَرِّر:

تجوَّلت السوداني بأحواض الصرف الصحي بمنطقة (الكونيكا) فهي عبارة عن بُحيرات كُبرى، فالمياه بها مَد البصر وعمقها يزيد عن (4) أمتار ، أما على مستوى الروائح فلم أستطع وصفها للقارئ الكريم مهما أوتيت من فصاحة ويمكن إختصارها بإستبدال عبارة (ليس من شَمَّ كمن سمع) فسكان تلك المنطقة كان الله في عونهم ، إذا كان مروري بتلك الأحواض أنا وزميلي المُصوِّر سعيد عباس مرتدين للكمامات تتسلل الرائحة للأنوف مثل رائحة البارود، الأمر الذي يصيبك بالغثيان لا محالة ، لذلك نناشد الحكومة بالتوجة الفوري لتلك المنطقة ومن ثم وضع المعالجات الفورية للوضع حتى لا تفقد مواطنيها .