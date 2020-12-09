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فتأمل ..حسين ملاسي

فتأمل حسين ملاسي
By alsudani 0

لولا التكلفة العالية للتجريب لاقترحت تعيين عثمان ميرغني لمدة عام رئيساً للوزراء يعقبه مضوي إبراهيم لعامٍ أخر، فقط ليعلما وليعلم الشعب الفرق بين تنظيرهما من خلال أجهزة الإعلام وسباحتهما وهما في البر وبين المصارعة الحقيقية للأمواج!

alsudani
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