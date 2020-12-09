البرهان: تجربة الحكم الانتقالي أثبتت العجز الكامل عن تحقيق تطلعات الشعب والثورة

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور عام من الحكومة الانتقالية في السودان، ظهر العجز الكامل وازدادت المعاناة.

وأكد البرهان في تصريحات في ختام مناورة “تهارقا 4″، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليس لديه أي سلطات، ولا يلغي وجوده دور المجلس التشريعي.

وقال البرهان: “أنجزنا السلام كأحد أهم أهداف الثورة في السودان”، مجددًا الدعوة لحاملي السلاح عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو ليلحقوا بموكب السلام وركب البناء الوطني.

وجدد العهد “بأن يظل الجيش هو قوات الشعب الأولى في حماية حدوده وثورته”، مشددًا على ضرورة “بناء جيش قومي”، مشيراً إلى أن “الحركات المسلحة مُرحّب بها في الانضمام للجيش السوداني”.