الإذاعة والتلفزيون حالة استنفار ضد كورونا

الخرطوم: كوكتيل

كشفت إدارة البرامج بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن تعديلات شاملة بالخارطة البرامجية لزيادة الجرعات التثقيفية والبرامج التفاعلية لرفع الوعي الصحي بمخاطر الموجة الثانية من جائحة كورونا خاصة بعد ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات بالبلاد.

وقال مدير البرنامج العام بالإذاعة القومية الحسن عبد الكريم إن الإذاعة قامت بإنتاج فواصل وبرامج تثقيفية في هذا الصدد خاصة عقب قرار تعطيل الدراسة بالمراحل الدراسية المختلفة وتوقف بعض الجامعات بسبب الإصابات وسط الطلاب، وقال إن الإذاعة تسعى للتثقيف بأهمية اتباع الاشتراطات الصحية والاحترازات المطلوبة عند الخروج من المنزل والدخول لأماكن الازدحام.

وقد أنتجت هنا أم درمان باقة من البرامج التي تهتم بالتثقيف الصحي من خلال الشراكات الذكية لتجاوز هذه المرحلة مع الجهات ذات الصلة كوزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال والمبادرات المجتمعية التي تقدم الخدمات والنصح والإرشاد في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.