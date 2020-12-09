رئيس جنوب إفريقيا يدعم القرار الإفريقي بشأن الصحراء المغربية

أديس أبابا: وكالات

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جنوب، سيريل رامابوزا، وجاهة القرار 693 الصادر عن القمة الإفريقية التي انعقدت في يوليو 2018 في نواكشوط بموريتانيا.

وأكد رامابوزا، في كلمة له في ختام القمة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الإفريقي حول “إسكات الأسلحة” امس، أن التعديلات المقترح إدخالها على القرار 693 خلال هذه القمة إنما تؤكد مقتضيات القرار المذكور، ويمثل القرار ضربة قوية لجبهة البوليساريو الإنفصالية.

يذكر أن القرار 693 يكرس حصرية الأمم المتحدة إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مع إنشاء آلية “الترويكا” لدعم جهود الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع .