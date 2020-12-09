وزارة الطاقة : الاسبوع القادم تنتهي معاناة الغاز

الخرطوم : السوداني

بشر مدير الإمداد بوزارة الطاقة والتعدين المهندس عبدالله محمد عبدالله، بإنتهاء معاناة الغاز الأسبوع المقبل، مشيرًْا إلى ان المصفاة ينتج حوالى 40٪من الانتاج المخصص للمخابز.

واشار في حديثه لبرنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق، الي ان جزء من معاناه الشركات تتمثل في النقل وارتفاع التكلفة، وقلة العربات المخصصة لنقل الغاز بشركات التوزيع.

وكشف عن تفريغ باخرتين جاهزة للتوزيع بجانب ترحيل 10 الف طن غاز يتم ترحيلها للولايات، منوهاً إلى باخرة أخري ستدخل بعد يومين للميناء بالإضافة الي استيراد عدد 6بواخر بنهاية 15-1-2021م .