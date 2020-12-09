تاكيداً لـما اوردته (السوداني).. اتحاد الكرة يخاطب نظيره القطري بشان ” التش”

الخرطوم: السوداني

تأكيداً لما أوردته (السوداني) في عدد الأمس، شرع الاتحاد السوداني لكرة القدم في مخاطبة نظيره القطري وذلك بغية الحصول على موافقة إصدار تأشيرة دخول للاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونادي المريخ أحمد حامد (التش) وذلك بهدف علاج اللاعب بمستشفى اسبيتار المتخصص في إصابات الملاعب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي الخطوة نتيجة الاتصالات التي تم الشروع فيها بين عدد من الشخصيات داخل نادي المريخ على ورابطة المريخ بدولة قطر التي شجعت الخطوة وأعلنت المساهمة الفورية في علاج وتأهيل لاعب النادي أحمد حامد (التش).

وينتظر أن يلتحق التش بمستشفى اسبيتار فور أصدار تأشيرة دخول خاصة له في غضون الأيام القادمة. يذكر أن لاعب الهلال الحالي، محمد عبد الرحمن سبق وأن التحق بمستشفى اسبيتار وخضع لعملية رباط صليبي هناك قبل أن يواصل التأهيل تحت استضافة رابطة المريخ بدولة قطر آنذاك. وتعرض التش لإصابة في الرباط الصليبي بالاضافة إلى غضروف في الركبة.