الغربال حزين والقوز يؤكد ( المؤمن مصاب) تفاعل كبير من نجوم دورينا مع حالة ” التش

” تفاعل عدد من لاعبي المنتخب الوطني ونادي الهلال وبقية اندية الدرجة الممتازة مع حالة لاعب المريخ أحمد حامد ( التش) والذي تعرض للاصابة بالرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الاخيرة أمام نادي اتوهو الكنغولي، وتمنى مهاجم الهلال محمد عبد الرحمن عودة زميله بالمنتخب الوطني التش الى الملعب سريعاً واكد الحزن على اصابة اللاعب، وتبعه في ذلك لاعب الوسط ابوعاقلة عبد الله الذي اكد بانهم ينتظرون التش من اجل الاحتفال سويا بالتاهل الى النهائيات، مهاجم المنتخب ونادي الهلال ياسر مزمل كذلك تحدث عن التش وابدى حزنا كبيرا لاصابته وتمنى عودته سريعا للملاعب..لاعب نادي الخرطوم الوطني والمنتخب معاذ القوز تحدث كذلك عن زميله السابق التش وتمنى عودته السريعة واكد بان المؤمن مصاب.. ومثلت منشورات عدد من اللاعبين بشان حالة التش تاكيدا على الاحترام والقبول الكبير الذي يتمتع به اللاعب وسط أقرانه الذين لم يترددوا في التأكيد على أن المستديرة ستفتقد التش الذي يعتبر واحد من أفضل المواهب الموجودة بالبلاد.