هلال الأبيض يعلن الطوارئ لمواجهة نوامنغو التنزاني

تسود أروقة نادي هلال الابيض هذه الايام حركة دؤوبة وتشهد تحركات واسعة إستعدادا لقص شريط مشاركاته في النسخة الحالية من كاس الاتحاد الافريقي ” الكونفدرالية ” أمام نوامنيجو التنزاني ويواصل مجلس الادارة الجهود من أجل اكتمال الترتيبات الخاصة بالسفر الى تنزانيا لاداء جولة الذهاب خلال هذا الشهر قبل استضافة مباراة الاياب في قلعة شيكان بالابيض وظل مجلس الادارة في تنسيق وتواصل مستمر بين أعضاء المجلس والاتحاد السوداني وعدد من الدوائر في الوقت الذي يواصل فريق الكرة تحضيراته الجادة والتي قطعت شوطا بعيدا في سبيل الوصول للجهوزية الفنية حيث يعمل الجهاز الفني على مفاجأة خصمه بارضه ووضع قدم في الدور التالي من البطولة الافريقية من خارج الديار وظل الفريق يتدرب يوميا وكان قد خاض ثلاث تجارب امام الامل عطبرة وهلال كادقلي والقوز الخرطوم. وخلال مران امس اوفى مجلس ادارة النادي بمستحقات الجهاز الفني ووفر مطلوبات ومعينات العمل للجهاز الفني ، كما اطمأن المجلس على مدير المكتب الاعلامي الاستاذ ميسره بلدو الذي يرقد طريح الفراش بالابيض وبدا في التحسن تدريجيا من الوعكة الصحية التي المت به مؤخرا وطمأن بلدو الجميع على صحته وتقدم بالشكر لكل من عاوده وهاتفه وسال عن صحته خلال الايام الماضية .